Serie B: il Benevento batte un Monza ridotto in nove dopo 37 minuti. La classifica

Nella giornata dei due recuperi, solo Benevento e Monza sono scese in campo, visto che tra Lecce e Vicenza c’è stato un nuovo rinvio, causa alto numero di positivi in casa biancorossa. Al Vigorito, invece, il Benevento ha approfittato di un Monza sbadato che oltre al gol del vantaggio (Insigne), ha concesso poi due uomini di vantaggio per le espulsioni di Mazzitelli prima e D’Alessandro dopo già dal minuto trentasette del primo tempo. Sul finale della prima frazione arriva il raddoppio firmato da Tello. Nonostante la doppia inferiorità numerica, i brianzoli riescono ad accorciare su rigore con Valoti, poi i padroni di casa chiudono l’incontro con Moncini. Esordio per i tre nuovi acquisti del Monza, in campo nel secondo tempo Favilli, Ramirez e Molina. Il Benevento grazie a questi tre punti sale a quota 34 in classifica ed affianca il Brescia.

La classifica

Pisa 38

Benevento 34

Brescia 34

Cremonese 32

Lecce 31

Monza 31

Cittadella 29

Frosinone 28

Perugia 27

Ascoli 26

Como 25

Ternana 23

Parma 23

Reggina 23

Spal 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7