Serie B: Cannavaro si presenta a Benevento e parla di Inzaghi

L'allenatore amaranto chiamato in causa dal suoi ex compagno di Nazionale

Un altro ex campione del mondo va ad arricchirre la bellezza del campionato di serie B. Fabio Cannavaro ha detto si al Benevento e dopo la sosta cercherà di invertire la rotta di una squadra tra le favorite del torneo ed in ritardo in classifica. Nel corso della presentazione ufficiale, Cannavaro ha parlato anche di Inzaghi, allenatore della Reggina: "Ho parlato con Inzaghi, ma non solo con lui. Mi ha parlato benissimo di questa piazza perché la sua avventura qui è stata fantastica. Eguagliarlo non sarà facile, ma ci proveremo".