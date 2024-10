Serie B: il Catanzaro non potrà esordire al Ceravolo

I giallorossi, dopo il pareggio conquistato a Cremona, saranno lontani dai propri tifosi per la prima gara interna

“La sfida fra Catanzaro e Ternana valida per la seconda giornata di Serie B si giocherà quasi certamente al Via del Mare di Lecce. Manca ancora l’ufficialità da parte della FIGC o delle parti interessate, ma si va verso questa soluzione con la possibilità che le porte dell’impianto salentino restino però chiuse al pubblico. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime 24 ore.

Il Catanzaro dunque dovrà rinviare l’esordio al Ceravolo a causa dei ritardi nella comunicazione dei documenti dal Comune della città calabrese alla FIGC in merito all’impianto di illuminazione dello stadio e soprattutto nel ritardo degli obblighi di comunicazione alla Ternana su dove e quando giocare”.

fonte: TMW