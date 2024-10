Serie B: clamoroso ad Ascoli, pari Reggina. I risultati del sabato e la classifica

Un’altra giornata scintillante in serie B in attesa che nella giornata di domani scenda in campo la capolista Pisa sul terreno del Parma. Ad Ascoli i padroni di casa in vantaggio di due reti, si fanno recuperare e ribaltare da un Brescia combattivo e tenace ed ora al secondo posto della classifica. La Reggina pareggia in casa contro il forte Frosinone, torna alla vittoria il Monza, mentre il Lecce di Baroni continua la sua scalata. Cosenza al quarto risultato utile consecutivo.

I risultati del sabato

Ascoli – Brescia 2-3

Cittadella – Lecce 1-2

Como – Benevento 1-1

Monza – Pordenone 3-1

Reggina – Frosinone 0-0

Cosenza – Crotone 1-0

Domenica 26 settembre

Perugia – Alessandria

Parma – Pisa

Vicenza – Cremonese

Ternana – Spal

La classifica

Pisa 15

Brescia 14

Ascoli 12

Benevento 11

Lecce 11

Reggina 10

Frosinone 10

Cosenza 10

Cremonese 9

Monza 9

Cittadella 9

Perugia 8

Spal 7

Parma 7

Ternana 4

Crotone 3

Como 3

Pordenone 1

Vicenza 0

Alessandria 0