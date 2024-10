Serie B: la Reggina scivola in classifica. I risultati della giornata

La quarta giornata di campionato mette in evidenza ancora una volta la grande capacità del Cittadella di essere squadra compatta, forte e pratica ed in virtù del derby vinto con il Pordenone, rimane in vetta alla classifica. Altro bonus invece, quello sprecato dalla Reggina che non va oltre il pari casalingo con il Cosenza, in superiorità numerica e con un rigore sbagliato da Denis. I risultati della giornata e la classifica:

Ascoli – Reggiana 2-1

Chievo – Brescia 1-0

Cittadella – Pordenone 2-0

Empoli – Spal 2-1

Frosinone – Entella 0-0

Vicenza – Salernitana 1-1

Pisa – Monza 1-1

Reggina – Cosenza 0-0

Venezia – Pescara 4-0

Lecce – Cremonese ore 19,00

CLASSIFICA

Cittadella 10

Empoli 10

Salernitana 8

Venezia 7

Chievo 7

Frosinone 7

Reggina 6

Lecce 4

Reggiana 4

Cosenza 4

Brescia 4

Ascoli 4

Monza 3

Spal 3

Pordenone 3

Entella 3

Pisa 3

Vicenza 2

Cremonese 2

Pescara 1

PROSSIMO TURNO

Empoli – Pisa venerdi ore 21

Monza Chievo

Pordenone – Reggina

Reggiana – Cittadella

Salernitana – Ascoli

Spal – Vicenza

Entella – Venezia,

Pescara – Frosinone

Cosenza – Lecce

Cremonese – Brescia