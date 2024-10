Serie B: Cosenza, il no di Aglietti e per il dopo Dionigi si pensa ad un altro ex Reggina

Momento di particolare tensione in casa Cosenza. Tre stop consecutivi dopo un buon avvio di campionato e soprattutto i dieci gol subìti nelle ultime gare hanno messo fortemente in discussione la posizione del tecnico Davide Dionigi. Si era scritto di un forte interessamento per Alfredo Aglietti che, secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, per il momento avrebbe detto no. E mentre viene ribadita la fiducia a tempo a Dionigi per la prossima sfida contro il Frosinone, un altro ex Reggina è tra i candidati per la sostituzione, Roberto Stellone, l’allenatore che lo scorso ha compiuto una grande impresa con la squadra amaranto.

Intanto arriva il comunicato ufficiale della società rossoblu dopo i movimentati giorni scorsi:

“La Società Cosenza Calcio informa che, in seguito ad attente valutazioni seguite alla sconfitta di Ferrara, si è deciso di proseguire il percorso con il tecnico Davide Dionigi. La squadra sosterrà sedute di allenamento doppie fino alla gara di sabato contro il Frosinone e sarà in ritiro dal giovedì”.