Serie B: il Cosenza ha scelto il nuovo allenatore

Si era parlato di Lucarelli, poi Caserta ed infine anche di Aglietti. In realtà per il dopo Viali il presidente Guarascio aveva già una sua idea ben precisa sul profilo del nuovo allenatore e così in queste ore ha prodotto l’ultimo affondo. Secondo quanto riferiscono i colleghi di tifocosenza, per la panchina del prossima campionato di serie B, il massimo dirigente si è affidato ad un esperto della categoria: “Nelle prossime ore il Cosenza avrà il nuovo allenatore. Al massimo la prossima settimana dovrebbe arrivare l’annuncio. Alla fine, dopo un primo giro d’orizzonte, la scelta è caduta su Fabrizio Castori. A fare la differenza è la sua esperienza, troppo importante per lavorare in un ambiente complicato qual è Cosenza. Nello staff l’ex Perugia porterebbe il suo storico vice Riccardo Bocchini e il figlio Marco match analyst“.