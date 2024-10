Serie B: Cosenza-Reggina, dove vedere la partita del Marulla

Cresce l’attesa per il derby di Calabria. Stasera Cosenza e Reggina si troveranno di fronte per l’anticipo della giornata numero dodici del campionato di serie B. Dove si potrà vedere l’incontro:

Dove vedere Cosenza-Reggina

Per assistere al derby, come sempre, sono diverse le opzioni. Sul canale satellitare ovviamente Sky sul canale 201 Sport e Sky Calcio 252. Tramite Sky Go si potrà vedere la partita su smartphone, tablet o pc; oppure tramite Now Tv, l’altro servizio di streaming live e on demand di Sky.

A trasmettere l’incontro anche la piattaforma DAZN attraverso una serie di dispositivi: smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). L’app di Dazn è disponibile anche su pc, smartphone e tablet.

L’altra opzione è Helbiz Media, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv.