Serie B: dopo la sconfitta, nel settore dei tifosi del Vicenza spunta uno striscione

Chiamata in causa indirettamente la Reggina... Speranza o ironia dei tifosi biancorossi?

Ha sperato nel miracolo fino all'ultimo il Vicenza. Girare sotto quota dieci dopo il girone di andata e salvarsi sarebbe stata una di quelle imprese da ricordare per sempre e probabilmente inserita nella storia del calcio. Ed invece, dopo l'illusorio 1-0 maturato nella partita di andata, la squadra di Baldini ha ceduto il passo ad un Cosenza decisamente battagliero, voglioso di fare un grande risultato e capace di tenere bene nei primi minuti in cui gli ospiti hanno anche sfiorato il vantaggio. Una doppietta dell'esperto Larrivey ha regalato ai tifosi rossoblu la permanenza in serie B, a quelli biancorossi l'amarezza di una retrocessione dopo appena due anni di cadetteria.

Nel settore ospiti, quindi quello riservato ai supporters vicentini, dopo il fischio finale ed il saluto da parte della squadra andata vicino ai propri sostenitori, è spuntato una striscione con scritto: "Tranquilli Ci ripescano" con la C ad indicare la serie C, differente dalle altre e segnata in rosso. Un mix di speranza e molta ironia...