Serie B: il covid ferma Benevento-Monza. Partita rinviata

E' salito il numero dei positivi. Il 29 dicembre la Reggina dovrà giocare in terra brianzola

La gara tra Benevento e Monza non si gioca ufficialmente. I biancorossi sono stati bloccati dall’ATS Brianza, non possono partire e di conseguenza è stato loro vietato, dall’Agenzia di Tutela della Salute, di scendere in campo domani sera. Intanto il numero dei positivi è salito a cinque elementi. Il comunicato brianzolo:

AC Monza comunica che a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori.

Come da comunicazione dell’ATS Brianza, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021.

fonte: monza-news.it