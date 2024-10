Serie B: crisi Spal, il tecnico Rastelli annuncia il ritiro. La Reggina è più vicina

Dopo la vittoria sul campo del Lecce che sembrava aver rilanciato in maniera definitiva la squadra di mister Rastelli, sono arrivate due sconfitte consecuvive che ne hanno nuovamente fermato la scalata in classifica ed a questo punto rischiano di mettere in discussione anche l’accesso ai play off. Per questo motivo, secondo quanto dichiarato dallo stesso allenatore nel post gara di Brescia: “fino al 10 maggio, la squadra andrà in ritiro. Servirà per cercare di trovare una soluzione a questo momento difficile, da cui dovremo uscire tutti insieme senza perdere la possibilità di disputare gli spareggi“.

La Spal è attesa da tre gare finali complicate nell’ordine contro Frosinone, Reggiana e Cremonese. La Reggina, prima squadra fuori dalla griglia play off, ha guadagnato un punto sia sulla Spal che sul Chievo. Prossimo match per i clivensi in casa contro la Cremonese, mentre la Reggina ospita l’Ascoli.