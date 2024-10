Serie B: crollo Cosenza, avanza il Venezia. La classifica aggiornata, Reggina decima

La Reggina guarda la zona play off ed il prossimo turno presenta un interessante Cittadella-Chievo

In attesa di Chievo-Pisa, il posticipo della giornata, la domenica si è conclusa con il match giocato al Penzo tra il Venezia ed il Cosenza. Dopo una prima parte di gara equilibrata, il gol di Ceccaroni a due minuti dalla conclusione del primo tempo, ha sbilanciato l’incontro tutto a favore della squadra lagunare che (risultato finale 3-0), in virtù di questo successo, balza al quarto posto superando il Monza. La Reggina nel pomeriggio ha superato il Vicenza e si avvicina alla zona play off. La compagine di Baroni guarderà con particolare attenzione al confronto della prossima settimana tra Cittadella e Chievo.

La classifica attuale

Empoli 62**

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Chievo 48*

Cittadella 47

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 42*

Vicenza 41

Pisa 40*

Frosinone 40

Pordenone 37*

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

V. Entella 22

**due partite in meno

*una partita in meno