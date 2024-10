Serie B: il duro intervento del DG Foresti sulla notizia di Ranieri al Catanzaro

Nei giorni scorsi era stata lanciata la notizia di un clamoroso tentativo di portare sulla panchina del Catanzaro il tecnico Ranieri, assoluto protagonista della storia giallorossa, ma da calciatore. Ai microfoni di Unica Tv il DG Foresti ha smentito la notizia in maniera categoria, queste le dichiarazioni riprese anche da TMW: “Ranieri? E’ un’istituzione a Catanzaro. E’ molto amico del mio presidente ma voglio smentire categoricamente un suo possibile ritorno. E’ uscita una notizia che non sappiamo nemmeno noi perché sia uscita. Il mister si sta giocando una parte importante di campionato, si giocherà i playoff per andare in Serie A. Sono notizie non veritiere che destabilizzano chi sta lavorando lealmente. Noi abbiamo mister Vivarini che ci ha trascinato ad una stagione stratosferica: un conto è salire in Serie B, un conto è farlo come l’abbiamo fatto noi quest’anno, battendo tutti i record del mondo: siamo arrivati ai 100 gol fatti. La squadra ha espresso un calcio, dalla prima all’ultima giornata, straordinario. Non abbiamo mai pensato di cambiare il mister, anche se è vero che è in scadenza, come lo sono io del resto. Ma abbiamo una proprietà talmente seria ed importante, composta da tre fratelli di imprenditoria di un certo livello, per cui sicuramente ci siederemo e troveremo la soluzione giusta“.

