Calcio, Di Nunno: ‘Il Brescia non merita la B, la Reggina aveva tutti contro’

Alla vigilia della sfida tra il Lecco ed il Brescia, torna a parlare il presidente dei lombardi Di Nunno al Giornale di Brescia, alla sua maniera e senza mezzi termini: “Le rondinelle non meritano di essere in B, Cellino ha amici importanti e la Reggina aveva tutti contro, lui è stato furbo. Il presidente del Brescia mi ha fatto prendere una multa da 4.000 euro, ma con lui non ho problema“