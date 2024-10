Serie B: Brescia in ansia. Il presidente Massimo Cellino e le due ipotesi

Un campionato molto al di sotto delle aspettative, la contestazione da parte dei tifosi e le note vicende che hanno coinvolto il presidente del Brescia Massimo Cellino, sterebbero portando ad una profonda riflessione il massimo dirigente addirittura in procinto di dimettersi. Lo scrive il Giornale di Brescia. Le rondinelle, partite molto bene all’inizio di questa stagione, non vincono dallo scorso 16 settembre ed hanno accumulato da allora qualche batosta come quella di Bari (6-2) e tanti pareggi. Un primo tentativo di dimissioni Cellino lo aveva avanzato lo scorso 24 ottobre, ma adesso sempre secondo il Giornale di Brescia, l’ipotesi è sempre più concreta insieme alla possibilità di cessione della società.

