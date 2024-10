La terza giornata di Serie B lascia in cima una sola padrona: la Domotek Volley Reggio Calabria

Il primo tonfo della Datterino Volley Letojanni, registratosi in casa dell’Aquila Bronte Volley (3-1), ha prodotto un risultato diretto e immediato: la Domotek Volley Reggio Calabria è adesso la sola ad aver piantato la bandiera della capolista sulla cima della classifica di Serie B Nazionale. I reggini, tre set a zero a Palermo contro la Re Borbone, entreranno, sabato prossimo nel Palasport che ospita i match casalinghi della Ciclope Volley Bronte, con la consapevolezza di chi, nelle prime tre giornate, non ha lasciato per strada, nemmeno lo straccio di un set. Se in fondo della graduatoria rimangono invischiate, ancora all’asciutto di punti e vittorie Volley Bisignano 1983, Tonno Callipo Vibo Valentia, Sicily Anastasi Messina e Costa Dolci Papiro Fiumefreddo, a respirare l’aria delle zone alte, dietro l’imbattuto team amaranto di coach Antonio Polimeni, si danno battaglia, oltre ai già citati sestetti di Letojanni e dell’Aquila Bronte, anche Systemia Viagrande Catania, che ha conquistato la seconda vittoria in fila imponendosi al PalaTomarchio di Fiumefreddo (1-3) e Paomar Volley Siracusa, reduce dal secondo successo tra le mura amiche, nell’occasione avendo nettamente la meglio sui messinesi della Sicily Anastasi.

Il prossimo weekend sarà teatro di diverse sfide interessanti: su tutte il confronto della Domotek Volley Reggio Calabria, che tornerà a varcare lo Stretto per affrontare la Ciclope Volley Bronte; il derby incandescente tra Datterino Volley Letojanni e Paomar Volley Siracusa, importante prova di maturità per entrambe; il confronto già delicatissimo tra due delle quattro attuali ultime della classe, Sicily Anastasi e Volley Bisignano.