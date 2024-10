Serie B: dopo la sosta la terza giornata. Il programma e la classifica

Dopo la settimana di sosta per l’impegno della Nazionale e con quella Under 21 che ha dovuto rinviare la partita in programma con l’Islanda, dal prossimo venerdi ripartirà il campionato di serie B.

Questo il programma della terza giornata e l’attuale classifica dopo due giornate:

Venerdi 16 ottobre ore 21

Brescia – Lecce

Sabato 17 ottobre ore 14

Cosenza – Cittadella

Cremonese – Venezia

Frosinone – Ascoli

Monza – Vicenza

Pordenone – Spal

Reggiana – Chievo

Salernitana – Pisa

V. Entella – Reggina

Pescara – Empoli ore 16

CLASSIFICA

Cittadella 6

Reggina 4

Reggiana 4

Empoli 4

Lecce 4

Salernitana 4

Frosinone 3

Venezia 3

Pisa 2

Cosenza 2

Pordenone 2

Spal 2

Monza 2

Chievo 1

Vicenza 1

Ascoli 1

Cremonese 1

Pescara 1

V. Entella 1

Brescia 1