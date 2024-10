Serie B: Empoli-Chievo oggi in campo. Ricorso respinto

Empoli-Chievo si giocherà questo pomeriggio. Niente di nuovo rispetto a quanto era stato già deciso dagli organi federali, nonostante il ricorso presentato dal Chievo nei giorni scorsi e discusso presso la Corte Sportiva d’Appello nel pomeriggio di ieri. I precedenti facevano pensare all’esito che poi ne è venuto fuori, quindi ricorso respinto e gara da disputarsi secondo il calendario dei recuperi. (Per la cronaca si giocherà anche Pescara-V. Entella).

I veneti avevano chiesto lo 0-3 a tavolino visto che l’Empoli aveva già usufruito del jolly stagionale nel match che avrebbe dovuto giocare con la Cremonese, il primo dei due. La Corte d’Appello ha invece ritenuto legittimo il provvedimento dell’Asl empolese che ha imposto lo stop dell’attività agonistica per la squadra di mister Dionisi visto l’elevato numero di contagi, a prescindere dal bonus già scontato per il primo incontro rinviato. Secondo quanto dichiarato precedentemente dalla società clivense, potrebbe non essere finita qui, facendo intendere che si potrebbe ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.