Serie B: L’Empoli oltre il covid. La A più vicina, Reggiana ko

Incredibile questo Empoli. Le ultime due gare di campionato saltate per un focolaio scoppiato all’interno del gruppo squadra, ben undici positivi, di cui tre recuperati mercoledi e quattro giovedi, due giorni di allenamento dopo la quarantena imposta a tutti dall’Asl Toscana, ma quella identità di gioco e di squadra che hanno fatto si che, anche su un campo difficilissimo e contro una compagine assetata si punti, si conquistassero altri tre punti.

Leggi anche

Empoli verso la A, Reggiana verso la C

In piena emergenza, grazie alla rete di Matos dopo undici minuti, la squadra del grandissimo tecnico Dionisi allunga ancora in classifica, sale a quota 62, con due gare ancora da recuperare, la prima mercoledi prossimo contro la Cremonese. Meritano davvero una interminabile standing ovation ed i complimenti di tutti, mentre la Reggiana affonda sempre più, rimane in piena zona retrocessione diretta, in attesa di capire quello che faranno le prime dirette concorrenti Ascoli e Cosenza.