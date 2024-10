Serie B: Genoa, rosa fortissima con Gilardino che contro la Reggina ha ampia scelta

Una squadra in grande forma dopo un avvio di stagione in mezzo a tante difficoltà ed un tecnico, Blessin, ritenuto poi inadeguato per gli obiettivi da raggiungere. Con Gilardino, prelevato dalla squadra Primavera, la musica è cambiata soprattutto dopo il cambio di modulo (3-5-2) con una scalata imperiosa fino alla solida conquista del secondo posto e l’intenzione di provare fino alla fine il sorpasso al Frosinone, impresa difficile ma non impossibile. Una rosa di altissimo livello, ampio e di grande qualità che nel corso della stagione ha visto perdere pedine importanti soprattutto sulla corsia di sinistra con gli infortuni di Pajac, Haps e Czyborra. Per la sfida alla Reggina rimane in dubbio Puscas ma recuperano Coda e Aramu che probabilmente inizieranno dalla panchina. Lo schieramento prevede Martinez tra i pali, poi Bani, Vogliacco e Dragusin in difesa, a destra Sabelli a sinistra Criscito, in mezzo Strootman, Badelj e Jagiello, in avanti Gudmundsson e Salcedo. Le alternative a disposizione del tecnico sono di valore assoluto come i vari Hefti, Tourè, Sturaro, Frendrup, Ekuban, Dragus, Aramu, Coda.

