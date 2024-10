Il gesto del Var che in serie B non c’è. Una… Meraviglia…

Episodio curioso quello accaduto in occasione di Ascoli-Reggiana, terminata con la vittoria dei marchigiani per 2-1. A pochissimi secondi dalla fine gli ospiti arrivano al gol del possibile 2-2.

L’ex Reggina Kirwan va alla battuta di un calcio piazzato, con la palla che arriva a Marchi, per la deviazione decisiva di Kargbo. Il direttore di gara, Francesco Meraviglia di Pistoia, in un primo momento concede la rete, ma poi è richiamato all’attenzione dal guardalinee che alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. L’episodio è dubbio, quindi l’arbitro Meraviglia vorrebbe valutare, facendo il gesto del VAR. Poi ricorda che in serie B non c’è…