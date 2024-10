Serie B: le parole di Gravina sulle posizioni di Lecco e Reggina

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine del Consiglio Federale delle questioni relative all’iscrizione in Serie B di Lecco e Reggina: “Non sono preoccupato, fa parte del gioco, aspettiamo i verdetti degli organi tecnici. Non so poi quale sarà il risultato delle decisioni tecniche, aspettiamo la COVISOC. Il 29 e il 30 ci sono due riunioni importanti, poi il 7 luglio il consiglio federale, ma abbiamo un vantaggio che in caso di eventuali ricorsi TAR e Consiglio di Stato sono stati già fissati, almeno abbiamo certezza che entro il 27 di agosto abbiamo chiuso tutto. – continua Gravina come riporta Sportmediaset – Sono preoccupato, come detto in consiglio federale, di temi sollevati in ogni mese di giugno: temi di deroghe, ammissioni, ripescaggi e impianti. La Lega Pro è l’unica che in un rapporto con la LND, deve cedere un posto in caso di non ammissione di una società promossa dalla Serie D. Serie A e B, invece, hanno una riammissione diretta e per questo la Lega Pro in questo è penalizzata e di questo abbiamo discusso oggi“. Dichiarazioni riportate da tuttoB.