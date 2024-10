Serie B: vola Inzaghi, cadono in casa Catanzaro e Cosenza. Risultati e classifica

La serie B è giunta alla sua sesta giornata e vede in testa una delle formazioni non indicate come favorita per la vittoria finale, il Pisa di Pippo Inzaghi. L’ex Reggina conosce benissimo la cadetteria e le sue partenze sono sempre state di grande sprint. Rialza la testa la Cremonese, cadono in casa Catanzaro e Cosenza. Tonfo del Frosinone, ultimo in classifica.

I risultati

Catanzaro – Cremonese 1-2

Sampdoria – Sudtirol 1-0

Reggiana – Salernitana 0-0

Pisa – Brescia 2-1

Palermo – Cesena 0-0

Cosenza – Sassuolo 0-1

Modena – Juve Stabia 3-0

Domenica 22 settembre

Spezia – Carrarese 4-2

Mantova – Cittadella 1-0

Frosinone – Bari 0-3

La classifica

Pisa 14

Spezia 12

Sassuolo 11

Cremonese 10

Mantova 10

Brescia 9

Sudtirol 9

Modena 8

Cesena 8

Bari 8

Juve Stabia 8

Cittadella 8

Reggiana 8

Palermo 8

Salernitana 7

Catanzaro 6

Sampdoria 5

Cosenza (-4) 4

Carrarese 3

Frosinone 3