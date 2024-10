Serie B: nuova panchina per Pippo Inzaghi. Ma per la firma bisogna aspettare

Chi vuole vincere in serie B punta dritto su Pippo Inzaghi. E sono state diverse le società che con il tecnico ex Reggina hanno sondato il terreno, anche se alla luce di quello che a breve potrebbe avvenire, quella più convincente pare sia il Pisa. Secondo quanto riferiscono i colleghi di TMW l’allenatore a breve firmerà il contratto: “Un’altra casella tra quella degli allenatori di Serie B sta per essere riempita ed è quella del Pisa. Secondo quello che ha raccolto TMW, il club nerazzurro ha di fatto bloccato Filippo Inzaghi: sarà dunque lui il nuovo allenatore, sorpassando in extremis altri profili accosti ai toscani come quelli di Viali e Donati.

Per l’annuncio ufficiale, però, bisognerà ancora attendere. Prima, infatti, il Pisa intende nominare il nuovo direttore sportivo. Nulla che comunque metta a rischio la trattativa con Inzaghi, con il quale c’è un accordo di massima“.