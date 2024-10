Serie B: incredibile partecipazione di tifosi per Lecce-Parma. Record quasi imbattibile

Nella giornata che segna una serie di scontri diretti, qualcuno già giocato come Benevento-Frosinone e stravinto dai giallo-azzurri, spicca il big match che si giocherà allo stadio di Via del Mare tra Lecce e Parma. Il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani nel corso delle settimane precedenti si era lamentato con i propri tifosi per una scarsa affluenza di pubblico, nonostante il buon comportamento della squadra e l’apertura al 75% della capienza.

Si viaggia verso i 20.000

Insieme ad una politica di prezzi assai popolare (donne e Under 14 ad 1 euro) e l’arrivo del Parma di Gigi Buffon, la prevendita è stata davvero un boom. Ad ora sono quasi 18.000 i biglietti venduti, un dato destinato a crescere ancora fino all’inizio del match, fissato per le ore 14,00.