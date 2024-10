Serie B: a Lecco, per il dopo Bonazzoli, in corsa tre ex attaccanti e allenatori della Reggina

Arriva al capolinea l’avventura di Emiliano Bonazzoli sulla panchina del Lecco. Scelto a sorpresa dal presidente Di Nunno, parecchio interessante era stata la sua partenza, salvo poi crollare insieme alla squadra fino all’ultimo posto attualmente occupato in classifica. Il suo esonero è a un passo e nella lista del massimo dirigente per il successore ci sono tre ex attaccanti della Reggina, ancora una volta, ma anche ex allenatori della squadra amaranto. Secondo La Provincia il favorito sarebbe Alfredo Aglietti, dietro di lui Davide Dionigi e più staccato Roberto Stellone.