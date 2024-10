Serie B, Modena-Cagliari: risultato non omologato. Le motivazioni

In serie B succede anche questo. Modena-Cagliari, match valido per quarta giornata di ritorno del campionato cadetto, terminato 2-0 in favore degli emiliani, è ancora ancora sub Iudice. Il risultato non è stato omologato dal Giudice Sportivo perché il Cagliari ha presentato il ricorso in seguito al presunto doppio giallo al difensore rossoblù Gabriele Zappa non tradotto in rosso dopo il secondo cartellino. La Lega ha già comunicato a Cagliari e Modena che il responso del giudice sportivo arriverà il 13 febbraio. Tra le ipotesi c’è anche la ripetizione della partita.

Leggi anche