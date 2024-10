Serie B: attesa e ansia in casa Genoa. Possibile deferimento per la società

“Sono ore di attesa per il Genoa. Non per questioni di campo, bensì per il ‘caso Irpef’ emerso a metà del mese di gennaio. Al club ligure viene infatti imputato di aver ritardato il pagamento delle ritenute Irpef di settembre e ottobre entro il termine previsto del 16 dicembre.

Una accusa, questa, che la 777 Partners, proprietaria della società rossoblù, ha rispedito al mittente spiegando in una nota datata 19 gennaio che “la questione è molto complessa e rientra nella ristrutturazione del debito di oltre 100 milioni tra tasse e contributi calcolati al 31 dicembre scorso, avviata da 777 Partners. Il Genoa ha deciso di accollare i debiti alla controllante Genoa Image srl Store Museum&Marketing che ha presentato le istanze di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e previdenziali all’Inps, in cui sono incluse anche 2 milioni e 270mila euro di ritenute Irpef non versati dalla controllante Genoa cfc entro i termini previsti dai regolamenti federali”.

Nelle prossime ore, dunque, è attesa la decisione della Procura Federale circa il possibile deferimento del club che, se ritenuto colpevole, potrebbe essere penalizzato nell’attuale campionato”.

