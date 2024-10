Serie B: il Monza sfiora l’impresa, ma in finale va il Cittadella

Non bastano i gol di Balotelli e D’Alessandro per ribaltare un risultato già fortemente compromesso nella partita di andata. Il milionario Monza del presidente Berlusconi vince per 2-0 ma rimane in serie B ed in finale ci va sorprendentemente il Cittadella che affronterà il Venezia. I lagunari nel pomeriggio hanno eliminato il Lecce. Una finale del tutto inattesa tra le due compagini venete, mentre la cadetteria, dopo Parma, Benevento e Crotone retrocesse dalla serie A, conferma altre due squadre di grande blasone come appunto il Lecce ed il Venezia. Dalla serie C invece sono venute su Como, Perugia e Ternana.

