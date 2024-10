Serie B: clamoroso, Lecce eliminato, Venezia in finale

Si è giocata nel pomeriggio la prima semifinale di ritorno dei play off tra il Lecce ed il Venezia. La squadra guidata da Corini non è andata oltre il risultato di 1-1 e così viene clamorosamente eliminata. I giallorossi hanno avuto sui piedi di Mancosu il pallone della vittoria, ma il suo calcio di rigore è andato a finire fuori dallo specchio della porta. In virtù dell’1-0 maturato nella partita di andata, è il Venezia ad andare in finale. Attende una tra Monza e Cittadella, ricordando che la compagine di venturato ha vinto all’andata per 3-0.