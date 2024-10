Serie B: a Palermo entusiasmo alle stelle. Boom di abbonamenti

Entusiasmo e coinvolgimento. Sta vivendo così questo momento la tifoseria del Palermo, soprattutto dopo i primi colpi di calciomercato che danno un chiaro segnale, si punta alla promozione in serie A. Lucioni, Ceccaroni, Vasic, Mancuso e Insigne sono i primi cinque colpi messi a segno dalla società ed altri ne arriveranno nei prossimi giorni, tra gli obiettivi c’è anche Di Chiara della Reggina. Una vera e propria corazzata verrà messa a disposizione del tecnico Corini che, in organico, ha già tanti calciatori di categoria e di grande qualità. E’ per questo che la risposta del popolo rosanero è stata esaltante con già 5000 abbonamenti sottoscritti.

