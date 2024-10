Serie B: deferimento per la Sampdoria. La data dell’udienza

“Il club blucerchiato è stato deferito dalla Procura Federale per il mancato pagamento, entro il 30 maggio, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla prima trimestrale del 2023.

L’udienza davanti al Tribunale è stata fissata per il 27 luglio. In quella circostanza, lo studio dell’avvocato Antonio Romei tenterà di avere uno sconto portando come argomentazione la presenza dei soldi sul conto. Ma l’impossibilità di utilizzarli in assenza della delibera per l’aumento di capitale. Difficile, considerati gli altri casi analoghi, che si riesca a scansare la penalizzazione.

Restano ancora sub-judice gli altri due possibili punti di penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi. Il deferimento non è ancora stato notificato“.

fonte: PSB