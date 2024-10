Anche il Genoa ha capito quanto è dura la B. Il programma e la classifica

Oggi in campo le altre con la Reggina impegnata in trasferta contro il Pisa

Un 3-0 secco subìto contro la Reggina, una grande reazione in casa contro quella che viene indicata come la favorita numero uno per la vittoria finale. Il Palermo si impone sul Genoa grazie ad una rete del solito Brunori, facendo conoscere così il primo passo falso alla compagine di Blessin. Oggi e domenica il resto delle gare:

Il programma delle gare

Palermo – Genoa 1-0

Benevento – Cagliari

Cittadella – Frosinone

Como – Sudtirol

Cosenza – Bari

Modena – Brescia

Parma – Ternana

Pisa – Reggina

Perugia – Ascoli

Domenica ore 16,15

Spal – Venezia

La classifica

Reggina 9

Frosinone 9

Brescia 9

Ascoli 8

Genoa 8

Benevento 7

Cagliari 7

Cosenza 7

Palermo 7

Bari 6

Parma 6

Cittadella 5

Spal 5

Venezia 4

Ternana 4

Modena 3

Sudtirol 3

Como 2

Pisa 1

Perugia 1