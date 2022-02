Serie B 21° turno, la Pallacanestro Viola aggancia la zona playoff. Classifica e prossima giornata

I neroarancio ottengono a Formia la terza vittoria consecutiva in trasferta

La Pallacanestro Viola corsara a Formia raggiunge l'ottavo posto ovvero l'attuale posto in griglia playoff, di fondamentale importanza il prossimo scontro casalingo contro Molfetta. La compagine di coach Domenico Bolignano avrà una settimana per recuperare a pieno le proprie forze per un match che potrà alzare l'asticella delle ambizioni neroarancio. Continua lo strapotere di Agrigento, ritorna a vincere Bisceglie contro Molfetta, quest'ultima prossima avversaria della Pallacanestro Viola.

Risultati del 21° turno

Bava Pozzuoli - Forio Basket 91-90

Moncada Energy Agrigento - Lapietra Monopoli 68-52

Virtus Kleb RAgusa - Geko PSA Sant'Antimo 90-70

Virtus Arechi Salerno - Del.Fes Avellino 72-61

Meta Formia - Pallacanestro Viola Reggio Calabria 59-75

CJ Basket Taranto - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 76-98

Fidelia Torrenova - BPC Virtus Cassino 71-60

Pavimaro Molfetta - Lions Basket Bisceglie 71-77

Classifica (Punti, Giocate, Vinte, Perse)

Moncada Energy Agrigento (36,20,18,2)

Lions Basket Bisceglie (30,21,15,6)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia (30,21,15,6)

Virtus Arechi Salerno (28,21,14,7)

Fidelia Torrenova (26,20,13,7)

Virtus Kleb Ragusa (24,19,12,7)

CJ Basket Taranto (24,21,12,9)

Geko PSA Sant'Antimo (22,20,11,9)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria (22,21,11,10)

Pavimaro Molfetta (16,21,8,13)

Bava Pozzuoli (16,21,8,13)

Forio Basket 1977 (16,21,8,13)

Lapietra Monopoli (14,19,7,12)

BPC Virtus Cassino (12,21,6,15)

Del.Fes Avellino (10,20,5,15)

Meta Formia (2,21,1,20)

Prossima giornata 22° turno

5/3/2022

BPC Virtus Cassino - Virtus Kleb Ragusa

CJ Basket Taranto - Forio Basket 1977

6/3/2022

Pallacanestro Viola - Pavimaro Molfetta

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Fidelia Torrenova

Lapietra Monopoli - Bava Pozzuoli

Del.Fes Avellino - Moncada Energy Agrigento

Lions Basket Bisceglie - Meta Formia

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno