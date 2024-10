Serie B: incredibile a Parma. Sottoscritti tanti abbonamenti per la prossima stagione

Il Parma è tra le squadre che partecipano ai play off, valevoli per la promozione in serie A. Dopo Frosinone e Genoa, si attende la terza squadra ed insieme al Cagliari, quella guidata da Pecchia risulta certamente tra le favorite. Entrerà in gioco al secondo turno ma nel frattempo i tifosi hanno voluto manifestare fiducia incondizionata nei confronti della squadra e della società, sottoscrivendo già un numero consistente di abbonamenti per la prossima stagione: “Il patto d’amore è stato rinnovato da 2.000 Crociati, che in questi giorni hanno deciso di sottoscrivere, alle stesse condizioni della corrente stagione, l’abbonamento per le partite di campionato 2023/24 all’Ennio Tardini“.