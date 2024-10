Serie B: il programma della giornata e la classifica. Reggina in campo domani

Dopo gli impegni di Coppa torna il campionato

Sesta giornata del campionato di serie B tra problemi legati al covid e voglia di scendere in campo. Interessante lo scontro tra il Cittadella ed il Monza, mentre la capolista Empoli giocherà a Venezia. Questo il programma:

Cittadella – Monza

Ascoli – Pordenone

Brescia – V. Entella

Chievo – Cosenza

Vicenza – Pisa

Salernitana – Reggiana

Venezia – Empoli

Domenica 1 novembre

Reggina – Spal ore 15

Frosinone – Cremonese ore 21

Lunedi 2 novembre

Lecce – Pescara

CLASSIFICA

Empoli 13

Salernitana 11

Cittadella* 10

Frosinone 10

Chievo 10

Venezia* 7

Reggina 7

Spal 6

Lecce 6

Cosenza 5

Reggiana* 4

Brescia* 4

Pordenone 4

Ascoli 4

Monza* 3

Cremonese* 3

Entella* 3

Pisa 3

Vicenza* 2

Pescara 1

*Una partita in meno

L’amarezza della Reggiana e la decisione non presa

29 contagiati e la disperata richiesta di sostegno alla Lega B ed alla Salernitana per rinviare il match. La Reggiana vive un momento difficilissimo ed ha già sfruttato il bonus rinvio. L’unica condizione per non giocare era la decisione presa dalla Lega con la società campana del presidente Lotito in accordo. Questo non è accaduto.