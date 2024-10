Serie B: a breve la terza penalizzazione della stagione. Dopo Genoa e Reggina, tocca al Parma

La squadra guidata da mister Pecchia perderà un punto ma non la posizione in classifica

Il mea culpa e quindi l’ammissione dell’errore commesso dai contabili del Parma, ha fatto si che, come per il Genoa, si arrivasse ad un patteggiamento per quello che riguarda i punti di penalizzazione, rispetto al mancato pagamento di stipendi e spettanze varie dello scorso 16 marzo con una sanzione che dovrà arrivare a breve. La compagine guidata da mister Pecchia, che ha vinto lo scontro diretto con il Cagliari e si è collocata alle spalle del Sudtirol a quota 51, dovrebbe così scendere a 50, mantenendo comunque la quinta posizione in classifica. Dopo Genoa e Reggina, arriva la terza penalizzazione stagionale per le squadre della cadetteria.