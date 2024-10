Serie B: Pippo Inzaghi al centro del calciomercato allenatori. Nuova pretendente

Le ultime notizie e quelle insistenti voci che circolano da giorni, hanno dato vita a nuovi scenari riguardo il futuro di Pippo Inzaghi. Anche sui quotidiani nazionali si continua a parlare di addio alla Reggina nonostante un blindatissimo contratto che lega l’allenatore alla società per altre due stagioni ed a cifre importanti. Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, si conosce da tempo l’interesse del Modena che proprio nella giornata di ieri ha salutato Attilio Tesser, mentre secondo quanto scrive Tuttosport, ci sarebbe un corte che dura da tempo da parte del Pisa: “Una sorta di pupillo della società nerazzurra è il nome di Pippo Inzaghi, attuale tecnico della Reggina, impegnato ai playoff. Troppo presto per avviare una vera e propria trattativa per due motivi: uno la stagione per Pippo non è ancora finita e punto numero due ci sarà un incontro in primis con il club amaranto. Il Pisa attende e spera“.

