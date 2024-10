Serie B: vincono Frosinone, Bari e Sudtirol, Reggina più giù. I risultati e la classifica

Il Frosinone si riscatta immediatamente dopo il passo falso interno con il Parma e si impone a Ferrara contro la Spal. Vince anche il Bari (gol di Bellomo) mentre prosegue la sua marcia da imbattuto in questo 2023 il Sudtirol superando il Benevento al Vigorito. Tre punti e sorpasso alla Reggina in classifica. Termina in parità il big match tra il Cagliari ed il Genoa.

I risultati della giornata

Parma – Pisa 0-1

Cosenza – Reggina 2-1

Palermo – Ternana 0-0

Modena – Ascoli 0-1

Cittadella – Brescia 0-0

Perugia – Como 0-0

Spal – Frosinone 0-2

Cagliari – Genoa 0-0

Benevento – Sudtirol 0-2

Bari – Venezia 1-0

La classifica

Frosinone 58

Genoa 47

Bari 46

Sudtirol 44

Reggina 42

Pisa 41

Cagliari 38

Parma 37

Palermo 37

Ascoli 36

Modena 35

Ternana 35

Cittadella 34

Como 32

Perugia 30

Venezia 29

Benevento 27

Cosenza 26

Brescia 26

Spal 25