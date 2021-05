Serie B: giorno di play off, gli incontri. Purtroppo la Reggina non c'è

Al via la prima fase degli spareggi. Empoli e Salernitana attendono la terza squadra che verrà promossa in serie A

A distanza di tre giorni si torna in campo. Calendario strettissimo quello della serie B che ha salutato la stagione regolare lunedi scorso ed oggi torna per la disputa dei play off. Incroci tra la quinta e l'ottava e tra la sesta e la settima. Davvero incredibile la scalata soprattutto del Brescia che, dalle zone della bassa classifica, con l'arrivo del nuovo tecnico Clotet, il quarto della stagione, è riuscito ad agguantare la settima posizione. Rimane ancora il rammarico per il percorso della Reggina che, al pari delle rondinelle, dopo una bellissima rimonta, si è fermata sul finale.

Gli incontri di oggi

Cittadella - Brescia ore 18,00

Venezia - Chievo ore 21,00