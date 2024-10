Serie B: è il giorno dello spareggio tra Cosenza e Vicenza. La carica dei 20.000

In campo stasera per il match di ritorno del play out. Vale la salvezza

La serie B in novanta e passa minuti. Cosenza e Vicenza si giocano tutto in una sola partita (ore 20,30), anche se va tenuto in considerazione quanto accaduto nella gara di andata e quindi con i veneti in vantaggio di una rete. A spingere i rossoblu ci sarà il pubblico delle grandissime occasioni, previsti circa 20.000 spettatori mentre da Vicenza ne dovrebbero arrivare 600. Il Cosenza sa che deve vincere e può contare sul miglior piazzamento in classifica alla fine della stagione regolare.