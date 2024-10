Serie B: il programma della giornata e la classifica. Al Granillo Reggina-Crotone

Altra giornata significativa in cadetteria. Molta attenzione al big match di Lecce

Inizio il tour de force in serie B con un concentrato di partite che porterà alla fine di questo mese con posizioni di classifica sicuramente più delineate sia in testa che in coda.

Il programma della giornata

Cittadella – Cremonese

Parma – Pordenone

Monza – Spal

Pisa – Ternana

Vicenza – Cosenza

Reggina – Crotone

Perugia – Frosinone

Brescia – Alessandria

Lecce – Benevento

Ascoli – Como

La classifica

Lecce 41

Pisa 40

Brescia 39

Cremonese 38

Frosinone 37

Benevento 36

Monza 35

Cittadella 32

Ascoli 32

Perugia 31

Como 27

Ternana 27

Parma 25

Spal 23

Reggina 23

Alessandria 21

Cosenza 18

Crotone 14

Pordenone 12

Vicenza 11