Serie B: colpaccio Ascoli. Il programma e la classifica. Reggina, giornata decisiva

La serie B, tanto per cambiare, si è aperta con un altro risultato a sorpresa. La Spal, dopo il colpaccio in casa del Lecce, è caduto tra le mura amiche, facendosi ribaltare dall’Ascoli. I bianconeri, che dopo la sconfitta di Cosenza sembravano ormai fuori dai giochi, con tre vittorie consecutive si lanciano verso la salvezza diretta. Oggi il programma è ricchissimo di tanti confronti, tra cui Reggina-Reggiana. Amaranto alla partita decisiva per capire quanto siano possibili i play off.

Il programma

Spal – Ascoli 1-2

Empoli – Brescia

Pisa – Cosenza

Monza – Cremonese

Vicenza – Lecce

Reggina – Reggiana

Salernitana – Venezia

Cittadella – Chievo

Pordenone – Frosinone

Pescara – V. Entella rinv.

La classifica attuale

Empoli 63*

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Chievo 48*

Cittadella 47

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pisa 40*

Frosinone 40

Pordenone 37*

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

V. Entella 22

*una partita in meno