Reggina-Reggiana: la probabile formazione amaranto. Ancora novità

Come accade ormai sin dal suo insediamento sulla panchina della Reggina, tranne che in una sola circostanza, mister Baroni si prepara a schierare un undici diverso sostituendo alcuni uomini, rispetto a alla passata settimana nella gara contro il Vicenza. Un cambio obbligato vista la squalifica di Lakicevic, qualche novità anche in difesa ed in qualcuno dei quattro davanti.

REGGINA: Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Situm; Montalto. All. Baroni