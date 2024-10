Serie B: Ascoli, dopo il colpo a Ferrara contro la Spal accorcia ancora. La classifica

Non si ferma più la marcia dell’Ascoli. Sembrava in caduta dopo la sconfitta di Cosenza ed invece le tre vittorie consecutive, due delle quali contro squadre d’alta classifica, hanno rilanciato la compagine bianconera in classifica, accorciando ancora ed avvicinandosi alla salvezza. La Spal, dopo il colpaccio a Lecce, cade quindi in casa per 1-2. dopo essere anche passata in vantaggio:

La classifica attuale

Empoli 63*

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Chievo 48*

Cittadella 47

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pisa 40*

Frosinone 40

Pordenone 37*

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

V. Entella 22

*una partita in meno