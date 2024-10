Serie B: balzo in avanti del Perugia. Il programma della giornata e la classifica

A distanza di qualche giorno dal turno infrasettimanale, la serie B torna in campo per dare inizio all’intenso mese di dicembre. Nell’anticipo del venerdi il Perugia ha superato il Vicenza guadagnando importanti posizioni in classifica, mentre per la squadra di Brocchi è sempre più buio.

Il programma della giornata

Perugia – Vicenza 1-0

Benevento – Pordenone

Crotone – Spal

Frosinone – Ternana

Cosenza – Cremonese

Lecce – Reggina

Ascoli – Parma

Como – Pisa

Brescia – Monza

Alessandria – Cittadella

La classifica

Brescia 30

Pisa 29

Lecce 28

Benevento 25

Monza 25

Ascoli 25

Perugia 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Cittadella 22

Reggina 22

Como 21

Ternana 21

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7