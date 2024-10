Serie B: verdetto durissimo per gli scontri dopo Ascoli-Genoa. Pioggia di Daspo

Dopo poco più di due mesi, è arrivato il verdetto del questore in merito a quanto accaduto l’11 dicembre tra i tifosi dell’Ascoli e quelli del Genoa. Lancio di fumogeni e oggetti tra i due settori e poi incidenti e scontri. Così come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono stati firmati 18 Daspo per un totale di 44 anni, 15 a carico di ultrà del Genoa, 3 invece per quelli dell’Ascoli.

