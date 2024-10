Serie B: tempi lunghi per il recupero di Pordenone-Pisa

Qualche giorno addietro la Lega B ha comunicato la data di recupero tra la Cremonese e l’Empoli, fissata per il prossimo 13 aprile. Il match non si è giocato avendo la squadra di Dionisi utilizzato il jolly causa covid che ha colpito gran parte dei giocatori del gruppo squadra. Nel pomeriggio di oggi è arrivato anche il comunicato sul recupero dell’incontro tra il Pordenone ed il Pisa, anche questo rinviato sempre causa covid.

Il recupero tra Pordenone e Pisa

Tempi lunghi essendo stato fissato per il prossimo 27 aprile alle ore 16,00, esattamente prima della penultima giornata di campionato. Entrambe le formazioni sono impegnate nella parte medio bassa della classifica, anche se c’è da capire come arriveranno in graduatoria fino a quella data.