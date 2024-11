Serie B: la proposta di Buffon che coinvolge anche la Reggina di Inzaghi

Con l’arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento, aumenta ulteriormente la visibilità della cadetteria diventata tra i campionati più seguiti anche in ambito internazionale. Sono cinque in totale gli ex campioni del mondo presenti, tre dei quali in panchina. Insieme a Cannavaro anche Grosso al Frosinone e Inzaghi alla Reggina (Fabregas giocatore del Como e Buffon del Parma). A tale proposito il portierone dei ducali ha lanciato una proposta al presidente della LegaB Mauro Balata, riportata da forzaparma.it

Il quadrangolare a Berlino

“Farò una proposta al Presidente Balata – ha detto dal palco della Festival dello Sport di Trento – Se dovessimo andare ai playoff, il Parma, il Frosinone con Grosso, la Reggina con Inzaghi e il Benevento con Cannavaro, farebbe bello fare un quadrangolare a Berlino e giocarci lì la conquista della Serie A“.