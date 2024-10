Serie B: un punto per il Pescara. Il programma della giornata e la classifica

La serie B si divide anche questa settimana in tre giorni. Le prime squadre a scendere in campo sono state Frosinone e Pescara, quest’ultimo con il terzo allenatore della stagione in panchina, Grassadonia. E’ finita in parità con gli abruzzesi capaci di fermare una delle compagini, seppur in difficoltà, comunque favorite per il raggiungimento dei play off. Il resto della giornata

Il programma della giornata

Frosinone – Pescara

Brescia – Cremonese

Cittadella – Reggiana

Ascoli – Salernitana

Vicenza – Spal

Venezia – V. Entella

Chievo – Monza

Pisa – Empoli

Reggina – Pordenone (domenica ore 15)

Lecce – Cosenza (domenica ore 21)

La classifica attuale

Empoli 44

Cittadella 39

Monza 39

Chievo 39

Venezia 38

Salernitana 38

Spal 36

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone 32

Pisa 31

Vicenza 26

Brescia 26

Reggina 26

Reggiana 24

Cosenza 23

Cremonese 23

Ascoli 21

Pescara 18

V. Entella 17